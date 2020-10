Il Comune parte civile contro gli impiegati coinvolti nell'operazione "Tuto incluìdo"

L’amministrazione comunale di Catania si congratula per l’operato della magistratura e della questura per l’operazione condotta dalla polizia di Stato contro il rilascio della cittadinanza italiani a persone straniere, in spregio alle norme di legge. Il Comune si costituirà parte civile nel processo che vede pubblici impiegati coinvolti, anche per l’ipotizzabile grave danno perpetrato ai danni dell’ente. Uno degli impiegati comunali coinvolti era già sospeso dal servizio per un altro procedimento disciplinare, mentre altri due sono già in quiescenza.

