Palazzo degli Elefanti, il commissario Portoghese riceve l'ambasciatore del Belgio

Il commissario straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese, ha ricevuto in visita istituzionale nel Palazzo degli Elefanti l'Ambasciatore del Belgio in Italia, Pierre-Emmanuel De Bauw. Nel corso del cordiale colloquio, il rappresentante legale del Comune e l'Alto Diplomatico hanno rimarcato le relazioni di antica amicizia che legano il popolo belga alla comunità siciliana e catanese e hanno anche manifestato la volontà di rafforzare i rapporti di collaborazione su più fronti, dal culturale al turistico, dall'economico all'imprenditoriale. L'Ambasciatore De Bauw ha espresso l'interesse ad approfondire, con una prossima visita, la conoscenza delle diverse realtà del territorio presentategli dal commissario Portoghese, alcune delle quali, nella vasta complessità dell'area metropolitana, vantano anche punte di eccellenza in vari settori a partire da ricerca, innovazione, high tech, agro-alimentare.