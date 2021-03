Comune di Catania: tavolo operativo su coprogettazione edifici pubblici dismessi

Entrano nel vivo i lavori del cantiere di welfare culturale per la condivisione e coprogettazione degli edifici pubblici dismessi avviato il 12 marzo scorso, nell'aula consiliare dei Palazzo degli Elefanti, dal sindaco Salvo Pogliese e dall'assessore alla Cultura Barbara Mirabella insieme con il presidente del civico consesso Giuseppe Castiglione. Il tavolo operativo si riunirà mercoledì 31 marzo, alle ore 9, su piattaforma Zoom, sotto il coordinamento degli assessori alla Cultura, Barbara Mirabella, all’Urbanistica, Enrico Trantino, al Patrimonio, Roberto Bonaccorsi, i presidenti delle Commissioni consiliari Urbanistica e Cultura, Manfredi Zammataro e Giovanni Grasso, i direttori Biagio Bisignani (Urbanistica), Maurizio Trainiti (Patrimonio) e Paolo Di Caro (Cultura), con il professore Paolo La Greca, docente universitario di Tecnica e pianificazione urbanistica e consulente del Sindaco. Saranno presenti i rappresentanti delle diverse associazioni e organizzazioni no profit che hanno scelto di condividere proposte, strategie, iniziative di coprogettazione puntando al benessere complessivo dei cittadini con servizi ad impatto culturale e sociale inclusivi e coesivi. L'iniziativa è sempre aperta a nuove adesioni tramite mail all'indirizzo direzione.cultura@comune.catania.it Questi i primi firmatari: Cdo Sicilia, Officine Culturali, Aps Ingresso Libero, Archè Impresa Sociale Srl, Acquedotte Arte, Architettura, Aree Urbane, Darshan Associazione Culturale Gammazita, Associazione Culturale Isola Quassùd, MEDITERRANEUM Associazione Culturale di Catania, Associazione Culturale Zona3, associazione guide catania, Associazione kirart, Associazione Musicainsieme A Librino, Associazione Musicale Etnea, Badia Lost and Found Società Cooperativa, Basaltika Associazione Culturale, CittàInsieme, Clatù Associazione, Comitato cittadino Vulcania, Comitato Popolare Antico Corso, Compagnia Marionettistica F.lli Napoli, Cooperativa Sociale di Comunità Trame di Quartiere, Emanuela Minaldi, Farm Cultural Park, FITA Federazione Italiana Teatro Amatori – Catania, Fondazione Lamberto Puggelli, Kids Trip, Lautari, Legambiente Catania, Liceo Artistico Emilio Greco, Mario Di Mauro – Comunità Terraeliberazione, Nino Bellia, Pop Up Market Sicily, rugby i briganti asd onlus - librino, TeatroImpulso, Whole Urban Regeneration, Archeoclub d'Italia - sezione Iblamajor di Paternò, Associazione culturale officina 21.