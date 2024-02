Comune di Riposto, il giuramento del neo assessore Mariachiara Longo

È Mariachiara Longo, 29 anni, docente, il nuovo assessore del Comune di Riposto. Stamani il neo assessore con delega alla Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità, Servizi socio-sanitari, Solidarietà sociale, Asilo nido, Minori e Terza età, Rapporti con l’Università e Politiche animaliste, ha giurato nel Salone comunale del Palazzo di Città davanti al sindaco Davide Vasta, al Segretario Generale Concetta Puglisi e agli altri componenti della giunta municipale. “Faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo assessore Mariachiara Longo – ha detto il primo cittadino - Si tratta di un avvicendamento programmato nell’ambito degli accordi interni a Fratelli d’Italia. Mi preme ringraziare l’assessore Elisa Torrisi per l’entusiasmo e la dedizione con cui ha svolto il suo incarico. Sono certo che il neo assessore proseguirà brillantemente il lavoro del suo predecessore”. Emozione e felicità sono state espresse dal neo assessore Mariachiara Longo: “Ringrazio il sindaco Davide Vasta e il mio partito, Fratelli d’Italia, che mi hanno accolta calorosamente e hanno riposto in me la loro fiducia. Con la mia formazione ed esperienza scolastica cercherò di dare un contributo a questa amministrazione. Rivolgo i miei più sinceri auguri alla dott.ssa Elisa Torrisi che mi lascia delle deleghe importanti e che ha svolto il suo incarico in maniera egregia”.