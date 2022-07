Elezioni comunali a Catania, Lanfranco Zappalà è il primo candidato Sindaco

La giunta Pogliese è ancora in piedi, ma da diverse settimane a questa parte (se non mesi) in città si cominciano a tessere trame visibili e sotterranee in vista delle prossime elezioni comunali. Il primo a rompere gli indugi, con forse un anno di anticipo, è Lanfranco Zappalà. Ricopre attualmente la carica di vice presidente del consiglio comunale in forza al Gruppo Misto, collocandosi in area centro-sinistra. In passato è transitato anche tra le file di Forza Italia e del Partito Democratico. E' entrato per la prima volta a palazzo degli Elefanti nel 1993, attraversando praticamente tutte le amministrazioni che si sono avvicendate nella storia recente della nostra città, da Umberto Scapagnini ad Enzo Bianco.

Adesso tenta il grande salto: lunedì 4 luglio ufficializzerà la sua candidatura a primo cittadino, con una conferenza stampa presso la sala Coppola del Comune di Catania, convocata per le ore 10. "Catania 2023 - Un Sogno da Costruire Insieme" è il nome del suo nuovo progetto politico, che probabilmente sarà aperto a tutti gli schieramenti in maniera trasversale. Seguirà nei prossimi mesi una "campagna di ascolto" per sondare gli animi degli elettori e dei possibili partners.