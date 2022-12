Giarre, auguri in municipio e zucco di Natale in piazza Duomo

Tradizionale scambio di auguri in Municipio tra l'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Leonardo Cantarella, con le autorità Civili e Militari e con i dipendenti comunali. Nella tarda mattinata di ieri, il Sindaco e alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno incontrato il comandante della compagnia dei carabinieri di Giarre, cap. Fabrizio Rosati, il comandante della stazione locale maresciallo Maggiore Alessandro Calabretta e l'on. Davide Vasta, rappresentante il territorio jonico etneo all'Assemblea Regionale Siciliana. A seguire si è svolto il tradizionale scambio di auguri con i dipendenti comunali e rappresentanti dell'Amministrazione, appuntamento ripreso dopo il periodo di pandemia ed effettuato per plessi comunali, al fine di diminuire gli assembramenti. Ritorna anche l'appuntamento del 24 dicembre per l'accensione del tradizionale "zuccu di Natali" alle ore 19.30 in piazza Duomo.