Giura la nuova Giunta, il sindaco Trantino: "C'è il desiderio di fare tanto per Catania"

Salone degli specchi gremito come per ogni grande occasione che si rispetti: sindaco in prima fila e assessori, dieci, quasi tutti emozionati per la cerimonia del giuramento.

Giunta e deleghe le snocciola il sindaco Enrico Trantino. L’elenco comprende Paolo La Greca, vice sindaco, urbanistica, mobilità, rapporti con l’Università; Bruno Brucchieri, servizi sociali, inclusione sociale, famiglia; Giuseppe Gelsomino, Attività produttive, artigianato commercio; Andrea Guzzardi, pubblica istruzione, edilizia scolastica e borghi marinari; Viviana Lombardo, personale, informatica, pari opportunità, politiche giovanili; Giuseppe Marletta, bilancio, affari legali, partecipate e patrimonio; Sergio Parisi; politiche comunitarie, lavori e sport; Giovanni Petralia, manutenzioni, autoparco, servizi cimiteriali; Alessandro Porto, polizia municipale, protezione dissesto idrogeologico, energia; Salvatore Tomarchio, ambiente, ecologia, parchi e verde pubblico. Il sindaco ha trattenuto per sé le deleghe alla Cultura, al Turismo e alla Zona industriale.

Poco prima della lettura dell’elenco e del rito del giuramento il primo cittadino aveva confessato di essersi presentato "scravattato" e di aver rimediato facendosi prestare una cravatta dal capo ufficio stampa del Comune, Nuccio Molino. Una digressione di colore quella del sindaco, che torna serio per dire che “In questa giunta c'è molta passione, c'è il desiderio di fare tanto per Catania, ma soprattutto c'è la consapevolezza che Catania l'abbiamo dentro di noi. Questo sarà il nostro viatico perché non possiamo più permetterci di indugiare rispetto a una condizione di sofferenza e dobbiamo anche creare le premesse per incoraggiare la ripresa. Confesso che avrei voluto qualche donna in più in Giunta, ma è naturale che bisogna comporre tanti fattori e non sempre l’equilibrio raggiunto è quello che si vuole”.

I dieci assessori, alcuni super navigati, altri giovani esperti, sono sorridenti, felici e variamente emozionati. Viviana Lombardo, unica donna in Giunta, avvocato lavorista, mamma con giovanissima figlia al seguito e da oggi assessore comunale al Personale è felice e non lo nasconde, soprattutto per la delega al Personale: “Sono un avvocato che si occupa di lavoro e questa responsabilità mi rende orgogliosa e fiduciosa di poter far bene".

Dalla parte degli emozionati c’è anche il vice sindaco Paolo La Greca, professore, urbanista e uomo di fiducia del sindaco. “Catania ha bisogno di riprendere la strada di una sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Siamo qui per questo lo faremo con l’entusiasmo che la città merita”, dice prima di essere chiamato a colloquio dal sindaco.

Tra i neo assessori che non hanno bisogno di presentazioni c’è Sergio Parisi. Terzo incarico assessoriale per lui e responsabilità crescenti visto il peso delle deleghe. Volto noto a chi segue le cose della politica è anche l’autonomista Alessandro Porto, che torna assessore alla Municipale dopo esserlo già stato nella Giunta Pogliese. A immortalarlo nell’atto del giuramento c’è la giovane figlia. Lei si emozionata e attenta a scegliere la giusta inquadratura per il papà. L’avvocato Petralia è sommerso da amici e parenti col telefono in mano per il selfie di rito, Tomarchio indugia poco e dopo il giuramento è tra i primi a lasciare il salone comunale. Giuseppe Gelsomino, promosso sul campo assessore al Commercio, promette attenzione e riceve i complimenti della senatrice Sudano, sua collega di partito e riferimento politico. Marletta, Brucchieri e Guzzardi passano da una foto all’altra e anche per loro ci strette di mano e gli abbracci dei sodali. La prima riunione della nuova Giunta comunale è stata già fissata per martedì prossimo, con all’ordine del giorno diverse delibere, alcune delle quali riguardanti la spesa dei fondi comunitari.

“Per oggi è finita adesso comincia il lavoro…e che gran lavoro”, dice sottovoce un alto dirigente comunale che di Giunte comunali ne ha vista passare un bel po’.