Comune di Gravina, con i fondi comunitari verranno finanziate 7 opere pubbliche

Il sindaco Massimiliano Giammusso ha firmato un protocollo d'intesa che permetterà al comune di Gravina di ottenere il finanziamento di sette importanti opere pubbliche. Il sindaco Massimiliano Giammusso ha firmato il protocollo d’intesa per la programmazione Comunitaria 2021-2027. Un progetto che accomuna 22 comuni dell’hinterland etneo che hanno dato vita alla Coalizione Urbana Funzionale, di cui Catania è il comune capofila.

La firma è stata apposta in presenza dell’ex assessore Sergio Parisi del comune di Catania, promotore della coalizione, dell’ingegnere Fabio Finocchiaro e del dirigente Paolo Di Caro dell’ufficio direzione politiche comunitarie del comune di Catania. Un momento importantissimo per la vita amministrativa del comune di Gravina di Catania. La firma del protocollo d’intesa, infatti, consentirà il finanziamento di sette importantissime opere pubbliche che cambieranno in meglio il volto di Gravina. Una firma che testimonia la bontà del lavoro svolto fin qua dall’amministrazione Giammusso. In particolare i progetti voluti dall’amministrazione comunale che saranno finanziati riguardano: il prolungamento della via Simeto fino all’innesto con la via Marinetti; lavori di realizzazione del prolungamento di vico Angelo Majorana con annessa area a parcheggio; lavori per la realizzazione di un parcheggio in via Aldo Moro angolo via Simili; prolungamento di via Giovanni Strano e realizzazione parcheggio; lavori di smaltimento delle acque meteoriche in via Etnea nel tratto compreso tra la via San Paolo e la via Gramsci; lavori per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in via Milanese; lavori di efficientamento energetico del Palazzo comunale.

"Oggi è un giorno importantissimo per la nostra comunità. – ha spiegato il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso – Con la firma del protocollo d’intesa per la programmazione comunitaria 2021- 2027 avviamo l’iter per una serie di progetti che cambieranno in meglio il volto della nostra città. Si tratta di un ingente investimento pari a circa 14 milioni di euro, una ricompensa ai nostri sacrifici e al nostro lavoro – prosegue il sindaco Massimiliano Giammusso – affinché Gravina di Catania possa diventare una città migliore rispetto a come l’abbiamo ereditata. Proprio nell’intento di conseguire questo importante obiettivo, è stata istituita un’apposita delega assessoriale alle politiche comunitarie affidata al vice sindaco Rosario Condorelli. Ovviamente – conclude il sindaco – è doveroso da parte nostra ringraziare per l’ottimo lavoro svolto l’ingegnere Marco Scalirò, Responsabile dell’ottavo Servizio comunale".