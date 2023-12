Promozioni ai dirigenti del Comune, la consigliera Latino chiede chiarimenti

La consigliera della Nuova Democrazia Cristiana, Simona Latino, ha presentato una interrogazione sulle progressioni verticali del personale dirigenziale del comune.

La richiesta di chiarimenti riguarda la determina dirigenziale del 13 novembre 2023 sull'indizione di tre procedure di selezioni interamente riservate al personale a tempo determinato del municipio.

“La IX Commissione Consiliare Permanente - si legge nell’interrogazione a risposta scritta presentata da Latino e firmata anche dai consiglieri Bonaccorsi (M5s), Spoto (Mpa), Musumeci (Prima l’Italia), Pellegrino (Forza Italia) e Barbagallo (PD) – nella sua attività di studio e promozione di indagini conoscitive ha evidenziato la non chiarezza dei punti sopracitati sui quali ha chiesto approfondimenti. La Commissione si è avvalsa degli strumenti di confronto promuovendo per diverse settimane incontri con i Funzionari e gli Assessori di competenza, i quali o non hanno potuto presenziare alle sedute, o non sono stati esaustivi nelle loro risposte. La Commissione ha chiesto più volte copia sia in forma scritta che orale la Determina Dirigenziale num. 03/RIS UM/791 del 13/11/2023 in quanto non pubblicata nella sezione Trasparenza del sito del Comune di Catania ma senza alcun risultato”.