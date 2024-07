Quarto municipio, interruzione energia elettrica e sospensione servizi giovedi 18 luglio

La sede del IV Municipio, in via Don Minzoni, giovedì 18 luglio sarà interessata dall'interruzione da parte di Enel dell'energia elettrica, dalle ore 8.45 alle 16.30, con conseguente sospensione dei servizi per l'utenza. In particolare, il servizio relativo al rilascio o rinnovo delle carta d'identità sarà differito ad altro giorno, come preventivamente comunicato a chi aveva effettuato la prenotazione.

Per gli altri servizi anagrafici i cittadini potranno rivolgersi alla Direzione Servizi demografici, Decentramento e Statistica, in via Alessandro La Marmora 23, o alle sedi degli altri municipi: I Municipio (Centro Storico), via Zurria; II Municipio (Picanello - Ognina - Barriera – Canalicchio), via Frassati 2; III Municipio (Borgo Sanzio),via Roberto Castorina 10; V Municipio (Monte Po - Nesima - San Leone – Rapisardi), viale M. Rapisardi e Monte Po; VI Municipio (San Giorgio - Librino - San Giuseppe La Rena - Villaggio Sant'Agata), stradale San Giorgio 27.