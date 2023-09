A Bicocca, venerdì pomeriggio intitolazione di una via a Don Oreste Benzi

Una via dedicata a don Oreste Benzi, il sacerdote scomparso nel 2007, “infaticabile apostolo della carità” come lo definì Benedetto XVI, che si è occupato per tutta la vita degli ultimi e ha fondato la Comunità Papa Giovanni XXIII. "Via Don Oreste Benzi" verrà inaugurata con una cerimonia venerdì 22 settembre alle 16, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e dell'arcivescovo Luigi Renna, che scopriranno la targa con la nuova intitolazione. La strada si trova in zona Bicocca, nei pressi del MAAS

La via scelta per il nuovo nome è significativa. Lungo la strada hanno sede una casa famiglia per l'accoglienza di minori e persone fragili, un laboratorio di miele della cooperativa sociale “Rò la Formichina”, un orto biologico della cooperativa sociale agricola “Villaggio del Magnificat” e un Giardino Laudato si, realizzato fra gli altri dall'Arcidiocesi. Si tratta di realtà promosse dalla Comunità Papa Giovanni XXIII per favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità o che sono state escluse dalla società a causa del loro passato.