Comune di Mascali, avviso pubblico per la piena fruizione della mensa scolastica

L’Amministrazione comunale di Mascali ha pubblicato un Avviso pubblico per la piena fruizione della mensa scolastica, al fine di soddisfare anche i bisogni emergenti nella fascia di popolazione con particolare riferimento alle situazioni di maggiore fragilità sociale. E in questo senso contenendo le spese sostenute dalle famiglie con bambini da 3 a 6 anni che frequentano la Scuola dell’Infanzia pubblica statale per la mensa scolastica anno 2023-2024 (Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione D.L.G.S n.65/2017.

“L’Amministrazione Messina – rimarca l’assessore alla Pubblica Istruzione, Veronica Musumeci - intende utilizzare le risorse statali che verranno assegnate per l’anno scolastico 2023/2024, mediante l’erogazione di un contributo economico (circa 13 mila euro) per l’abbattimento della spesa per la mensa scolastica, al fine di soddisfare i bisogni di quei nuclei disagiati, nella consapevolezza che si tratta di un sostegno concreto alla tranquillità delle famiglie ed alla frequenza scolastica. Un servizio completo e moderno, che guarda al disagio, al sistema scolastico ed alla tutela dell’ambiente. Mi corre l’obbligo ringraziare gli uffici della Pubblica istruzione per la collaborazione, apprezzando anche il valido supporto della docente Elena Messina che si è rivelata preziosa, dispensando consigli utili per la buona riuscita dell’iniziativa”.

Tutti gli interessati possono presentare istanza di contributo, per scolastico 2023-2024, mediante apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell’Ente o da ritirare presso l’ufficio Pubblica Istruzione con sede al Centro Sociale in via Rosario Livatino, da trasmettere tramite PEC perentoriamente entro il 30 Settembre 2023, all’ indirizzo protocollo@pec.comune.mascali.ct.it

Possono presentare l’istanza, per l’anno scolastico 2023 – 2024, i genitori o i tutori di bambini (nella fascia 3-6 anni) residenti nel Comune di Mascali

L’erogazione del contributo economico sarà effettuato agli aventi diritto, solo ed esclusivamente previa conse gna all’ufficio Pubblica Istruzione degli scontrini fiscali o delle fatture d’acquisto dei ticket, al fine di comprovare l’effettiva spesa sostenuta per la mensa scolastica, dando priorità alle famiglie con ISEE pari o inferiore ad 15.748,789 euro, fino alla concorrenza della somma assegnata e tenendo conto che il contributo non potrà essere cumulato con altri di analoga finalità, ferma restando la possibilità, per questo Ente, di apportare modifiche scaturenti da eventuali ridistribuzioni dei resti proporzionale alla spesa affrontata da ciascun richiedente e, comunque, solo successivamente all'effettiva acquisizione delle somme dell’Assessorato Regionale da parte al Comune di Mascali.