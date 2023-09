Misterbianco, il Comune assume sei nuovi dipendenti

L’Amministrazione comunale di Misterbianco dopo l’approvazione del bilancio continua a infoltire le proprie fila dell’organico del personale dipendente che da tempo era insufficiente per un comune di 50.000 abitanti. Stamani nella sala Giunta hanno sottoscritto il contratto di lavoro sei nuovi direttori: uno tecnico, uno contabile e quattro amministrativi, di cui già dipendente di fascia C, che da domani mattina, alla presenza del sindaco Corsaro, prenderanno servizio nei vari settori del comune, anche se uno ha chiesto di posdatare la data di assunzione al prossimo mese di novembre.

I neo assunti fanno parte della graduatoria utile dei concorsi di fascia D espletati nei mesi scorsi, i cui vincitori sono già in servizio, che l’amministrazione guidata dal sindaco Marco Corsaro ha deciso di utilizzare per rimpinguare tutte le figure mancanti. Nella stessa mattinata nella sala riunioni dello Stabilimento di Monaco si stava svolgendo la prova orale degli istruttori amministrativi che prossimamente, appena pubblicata la graduatoria saranno assunti ed il prossimo mese si concluderà la procedura concorsuale anche per gli agenti di polizia municipale dove sono previste altre assunzioni.

“Grazie al nostro settore del personale – ha detto il sindaco Corsaro – siamo riusciti sin da subito a riprendere i procedimenti delle assunzioni di personale, che da tempo erano inspiegabilmente bloccate. C’è ancora tanta strada da fare ma continueremo nell’azione, al fine di migliorare i servizi e restituire un comune finalmente a misura di cittadini.” Alla sottoscrizione del contratto erano presenti l’assessore Dario Moscato, il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie e diversi consiglieri comunali.