Consiglio comunale, seduta straordinaria dedicata all'impiego dei fondi del Pnrr

Nell'aula consiliare di palazzo degli Elefanti si è discusso dell'impiego dei fondi del Pnnr. Tanti soldi, 183 milioni di interventi già approvati, per cambiare il volto della città attraverso investimenti su "assi e missioni strategiche" citate in apertura di seduta dal Commissario straordinario Mattei. A illustrare nel dettaglio gli investimenti è stato il capo della direzione comunale Politiche Comunitarie Fabio Finocchiaro.

Un intervento quello dell'ingegnere dirigente comunale, preceduto da un polemico preambolo del consigliere Gelsomino sull'assenza in aula del capo della direzione Urbanistica Biagio Bisignani. "Tanti interventi del Pnrr riguardano la direzione Urbanistica è sarebbe stato opportuno che il dirigente fosse in aula per illustrati come verranno spesi questi milioni". Sul Pnrr il consigliere Gelsomino, primo firmatario della convocazione della seduta, ha le sue idee. Avrebbe gradito qualche investimento in meno sulla ristrutturazione degli impianti sportivi e qualche soldo in più su interventi nel cimitero comunale.

Di consiglio tardivo e con nessuna capacità di incidere su scelte già fatte parla il consigliere Salvo Di Salvo, che stigmatizza anche interventi già finanziati e rifinanziati in varie occasioni, come la pista ciclabile, mai veramente ciclabile, di via Di Prima. Nulla invece, lamenta Di Salvo su quartieri come Cibali e San Giovanni Galermo e poco anche sulla digitalizzazione.

Non privo di spigoli anche l'intervento del consigliere Graziano Bonaccorsi. "L'Amts compra mezzi a metano è poi non è capace di farli funzionare ma lo cosa che mi preoccupa di più è la mancanza di personale. Chi attuerà questi piani se non vi saranno persone per farlo".

Critiche e appunti anche dal consigliere Orazio Grasso. Pochi soldi per la mobilità sostenibile e le strade e troppi per il vecchio stadio Cibali, "uno stadio insufficiente per poter programmare il calcio nella nostra città."