Lettori: "La battaglia di Randazzo: tra diritto e dignità"

"Nel cuore della Sicilia, la piccola comunità di Randazzo si ritrova al centro di un vortice che mischia politica, legalità e l'ombra sempre presente della mafia. L'ex Sindaco Francesco Sgroi, insieme ad un gruppo di consiglieri ed assessori, si è trovato di fronte a uno dei momenti più bui della recente storia cittadina: lo scioglimento del Consiglio Comunale, misura estrema attribuita a presunte infiltrazioni mafiose. Qualcosa, però, in questa narrazione, non quadra completamente.

Dopo soli due mesi dall'accaduto, Sgroi e il suo team hanno lanciato una sfida legale senza precedenti, ricorrendo al TAR del Lazio. Questa mossa non rappresenta solo una difesa dagli attacchi subiti, ma si erge come un vero e proprio manifesto per la giustizia e la verità. Sotto la guida dell'avvocato Agatino Cariola, figura eminente nel campo del diritto amministrativo, quest'azione mira a ribaltare una decisione percorsa da dubbi e controversie, puntando a dimostrare come la misura adottata sia stata non solo ingiusta ma fondata su argomentazioni deboli, se non addirittura assenti.

Ciò che emerge dalla documentazione ufficiale è un mosaico di presunte prove che, ad uno sguardo più attento, appaiono frastagliate e inconcludenti. Alcune accuse risultano anacronistiche e prive di qualsiasi fondamento probatorio, altre basate su semplici sospetti o supposizioni, creando un quadro d'insieme inadeguato a supportare decisioni così gravose.

È sconcertante considerare come, basandosi su tale labile costrutto, siano stati presi provvedimenti così drastici come lo scioglimento del Consiglio Comunale e la decadenza dei suoi membri, tra cui lo stesso Sgroi. Questi atti non solo colpiscono i diretti interessati ma si estendono, con le loro implicazioni, all'intera comunità di Randazzo, distanziando i cittadini dalla partecipazione attiva alla vita politica locale e alimentando uno scenario di sfiducia e rassegnazione collettiva.

La battaglia legale intrapresa tocca corde delicate che risuonano ben oltre i confini di Randazzo. Solleva questioni fondamentali riguardo la costituzionalità dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, mettendone in dubbio l'applicazione in maniera così arbitraria. Una riflessione che richiama l'attenzione su un principio basilare: la necessità di una giustizia equa e trasparente, che non lasci spazio a condanne senza prove, ma che sia basata su un'indagine accurata e imparziale.

Nell'esaminare il caso di Randazzo e della provincia di Catania nel suo complesso, appare evidente un modello discriminatorio che punisce non sulla base di evidenze concrete ma piuttosto seguendo logiche di sospetto, di parentela, e talvolta di pregiudizio. Un antico detto recita: "L'amico lo scelgo io, il parente lo sceglie Dio", mettendo in luce la problematica di rendere le persone colpevoli per associazione, un principio profondamente ingiusto e lesivo dei diritti individuali.

Questo articolo vuole essere molto più di un semplice racconto di eventi recenti; si propone come un invito alla riflessione sulla natura dei nostri sistemi giudiziari e amministrativi, sugli effetti che legislazioni applicate impropriamente possono avere sulle comunità e sulla vita delle persone. La battaglia di Francesco Sgroi e dei Consiglieri ed assessori non è soltanto un tentativo di riscattare un'ingiustizia personale, ma si pone come emblematica di una lotta più ampia per i diritti civili, per l'equità e per quella dignità che dovrebbe essere preservata in ogni circostanza, a prescindere dall'esito di questa sfida legale".

Lettera firmata dal lettore Alfio Papa