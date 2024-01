Sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata il comune di Randazzo

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento del comune di Randazzo a causa delle accertate forme di ingerenza della criminalità organizzata. La decisione è stata presa considerando l'impatto negativo di tali ingerenze sul buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione locale, con gravi conseguenze sull'ordine e la sicurezza pubblica. L'invio degli ispettori è stato deciso dal prefetto di Catania subito dopo l'operazione "Terra bruciata", nell'ottobre del 2022, durante la quale sono emerse coinvolgimenti del sindaco di Randazzo, Francesco Giovanni Emanuele Sgroi, e del presidente del consiglio comunale, Carmelo Tindaro Scalisi.

Il Consiglio comunale di Randazzo sarà sciolto, e la gestione del Comune sarà affidata per diciotto mesi a una commissione straordinaria, come previsto dall'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Questa misura straordinaria è stata adottata per ripristinare l'efficienza e l'integrità nell'amministrazione locale, contrastando l'influenza mafiosa.