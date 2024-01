In arrivo per Riposto 400mila euro dalla Finanziaria regionale

Nuove importanti somme sono state destinate al Comune di Riposto dalla finanziaria regionale recentemente approvata dall’Ars. Ad annunciarlo Davide Vasta, nella doppia veste di deputato regionale di Sud chiama Nord e di sindaco del comune marinaro.

Nello specifico 300mila euro, erogati dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, serviranno a finanziare interventi di rigenerazione urbana. Ulteriori 100mila euro, erogati dal Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, saranno destinati, invece, alla promozione turistica.

“Non posso che esprimere soddisfazione per i due finanziamenti ottenuti dal Comune di Riposto - dichiara Davide Vasta - Entrambi sono molto importanti e serviranno alla realizzazione di interventi rilevanti. Nel primo caso potremo intervenire per recuperare e riqualificare una porzione di tessuto urbano per rendere la nostra città più sostenibile e più vivibile. Gli ulteriori 100mila euro, per i quali mi preme ringraziare il nostro assessore al Turismo Carmelo D’Urso e la sua area politica di riferimento per l’impegno profuso, li investiremo, invece - conclude Vasta - nella promozione e nel rilancio turistico del nostro territorio”.