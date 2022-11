Il Comune di San Gregorio assume due figure tecniche a tempo indeterminato

Dopo l’assunzione di quattro ispettori di polizia locale e quattro istruttori amministrativi, che hanno sostituito diversi impiegati andati in quiescenza, il Comune di San Gregorio continua il percorso di integrazione e rigenerazione del personale. Sarà bandita a breve la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di “Istruttore tecnico” e un posto di “Messo notificatore”. "La struttura comunale – ha spiegato il primo cittadino, Carmelo Corsaro – necessitava di una considerevole integrazione di personale per via dei numerosi pensionamenti avvenuti tra il 2020 e il 2022. Siamo intervenuti prima sulla polizia locale perché era urgente rigenerare e rinforzare il Corpo al quale abbiamo fornito anche nuovi mezzi motorizzati e nuove tecnologie investigative. Poi siamo intervenuti nell’ambito amministrativo. Ora altri due posti si aggiungeranno alla pianta organica del Comune; maggiore efficienza da parte nostra e maggiori possibilità di lavoro per i giovani che cercano spazi lavorativi e realizzazione". I bandi di concorso saranno pubblicati a breve sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, sull’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di San Gregorio. Le domande di ammissione alle selezioni pubbliche dovranno pervenire al Comune entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando. Non verranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le domande che arriveranno prima della pubblicazione del bando e dopo il termine dei 30 giorni dalle pubblicazioni. La procedura è stata istruita dal responsabile dell’Area avvocatura comunale, avv. Luca Ardizzone.