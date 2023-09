Comune, servizi sociali: asili nido aperti dal 18 settembre

Gli asili nido comunali inizieranno la loro attività lunedì 18 settembre. Sono circa seicento i posti disponibili, per i bambini da 0 a 3 anni, negli undici asili nido dislocati in nove plessi, assistiti da personale specializzato, tutti i giorni dalle ore 7,30 alle 14,00, sabato e domenica esclusi.

A coordinare le attività sono i Servizi sociali del Comune, assessorato retto da Bruno Brucchieri mentre l'Ufficio competente è la Posizione Organizzativa, Responsabilità Familiari - Minori - Infanzia (Asili Nido) affidata alla titolarità della funzionaria comunale Maria Giovanna Amato, con sede in Via Cardinale Dusmet n.141, telefono 0957422677.

“Trovo di particolare importanza per le famiglie che gli asili nido vengano aperti in contemporanea alle scuole curriculari –ha commentato il sindaco Enrico Trantino-. Un fatto, a quanto mi dicono, forse senza precedenti nel Comune di Catania, il cui merito è da ascrivere a dirigenti, funzionari e impiegati dei servizi sociali che hanno saputo programmare per tempo l’organizzazione e il funzionamento e all’impulso dato negli ultimi mesi dall’assessore Brucchieri, che con entusiasmo e competenza opera in questo delicato settore dell’assistenza per le fasce deboli della popolazione”.

Le richieste per le iscrizioni sono ancora inferiori alla disponibilità dei posti per i bambini che si possono accogliere e pertanto le famiglie che volessero usufruire degli asili nido hanno tempo per farlo fino al prossimo 31 dicembre.

Le modalità per presentare le domande di ammissione coi relativi moduli e le funzionalità organizzative, le sedi delle strutture e i recapiti telefonici sono disponibili al sito internet istituzionale: https://www.comune.catania.it/ il-comune/uffici/socio- sanitari/asili-nido/