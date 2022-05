Comune: già 8 mila gli Spid rilasciati gratuitamente

In otto mesi, da ottobre a oggi, sono quasi 8 mila le credenziali SPID rilasciate gratuitamente dal comune di Catania a persone residenti in tutto il territorio italiano. Un documento ormai molto diffuso tra gli italiani, poiché l’accesso telematico ai servizi della PA, deve ormai avvenire esclusivamente con credenziali pubbliche nazionali, cioè riconoscibili da tutti i loro sistemi informatici nel dialogo con i cittadini.

Tra questi il più pratico e diffuso è il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) chiave di accesso gratuita, semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Tra le prime in Sicilia e in Italia, l'Amministrazione Comunale di Catania dal 4 Ottobre 2021 è in grado di rilasciare gratuitamente ai cittadini, le credenziali SPID. Il Comune di Catania è infatti tra le prime 30 pubbliche amministrazioni autorizzate come RAO (Registration Authority Officer), ovvero soggetto incaricato alla verifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID.

Il sistema prevede che i cittadini si rechino presso uno degli sportelli comunali (SPID POINT) per farsi riconoscere, l’operatore inserendo i dati sul sistema informatico nazionale, attiverà la richiesta; il cittadino riceverà sulla propria e-mail un file (denominato pacchetto di attivazione) necessario per richiedere e ottenere l'identità SPID presso uno dei gestori aderenti al sistema. Per il rilascio dell’accesso digitale è necessario esibire allo sportello un documento di riconoscimento valido, codice fiscale e una email personale (dove arriverà il pacchetto di attivazione).

Gli sportelli del comune di Catania abilitati dalla Direzione Sistemi Informativi E-Government e Smart City del Comune di Catania, sono dieci: Centro Direzionale Servizi Demografici Decentramento e Statistica - Via Alessandro La Marmora, 23; 1° Municipio sede di Via Zurria; 2° Municipiotà - sede di Via P. G. Frassati n. 2; 3° Municipio – sede di Via R.G. Castorina n. 10 (Vulcania); 4°Municipio – sede di Via Galermo n. 254; 5° Municipio – sede di Viale Mario Rapisardi n. 299; 6° Municipalità – sede di Stradale San Giorgio n. 27; Centro Commerciale “Porte di Catania” -Punto Anagrafe; Centro servizi di Via Cavaliere; Biblioteca “Rosario Livatino” di Via Pier Giorgio Frassati 2. L’orario di sportello è dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (eccetto Porte di Catania 9,00 -12,30, con il sabato incluso).

Il Comune di Catania, inoltre, ha sottoscritto con altri enti Locali dell’area metropolitana etnea, un protocollo d’intesa permettendo così l’apertura di altri SPID POINT nei Comuni di Viagrande, Mascalucia, Piedimonte Etneo, Caltagirone e Nicolosi. Sotto il profilo statistico si evidenzia che la fascia di età dei richiedenti SPID è prevalentemente quella compresa tra i 50-70 anni ma rilevanti sono anche i numeri dei giovani richiedenti, Tra quelli già emessi, tantissimi SPID sono stati rilasciati a residenti a Catania, ma numeri significativi riguardano anche persone residenti in comuni limitrofi o addirittura con residenza in altre regioni italiane e all’estero.