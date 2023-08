Comune, incontro tra il sindaco Trantino e i rappresentanti sindacali del pubblico impiego

I rappresentanti sindacali del pubblico impiego delle segreterie provinciali di Catania di Cgil-Cisl Uil e Csa hanno incontrato il sindaco Enrico Trantino e l’assessore al personale Viviana Lombardo per un confronto sulle tematiche inerenti il personale comunale e le prospettive di sviluppo della Città, in questa fase cruciale di avvio per la nuova amministrazione comunale.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato anche il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e il direttore risorse umane Pietro Belfiore, sono state affrontate questioni inerenti sia la contrattazione decentrata ma anche quelle legate alle proroghe e alle successive stabilizzazioni. A cominciare dal personale della polizia municipale, dei tecnici Pon e degli assistenti sociali, assunti negli ultimi due anni con contratti a termine e finanziamenti extra bilancio, per rafforzare i quadri numericamente molto carenti dei dipendenti in forza al Comune.

“L’Amministrazione Comunale -ha detto il primo cittadino- ha avviato una fase di riorganizzazione della complessa macchina burocratica, convinti come siamo che senza l’apporto di risorse umane ed energie nuove non si potranno raggiungere gli obiettivi che siamo posti all’inizio del mandato. Proprio ieri -ha aggiunto Trantino- abbiamo avuto un’importante interlocuzione coi tecnici Anci, alla presenza del segretario generale dell'organismo di rappresentanza dei comuni italiani, Veronica Nicotra, per avviare un percorso che in sinergia con il Governo nazionale, peraltro sempre molto attento alla vicende del Comune di Catania che mi onoro di rappresentare, si arrivi a elaborare un piano organico di interventi che superino la fase emergenziale del dissesto, con misure idonee e sganciare gli stretti vincoli che comprimono l’azione politico-amministrativa del Comune. Sono molto fiducioso -ha concluso il sindaco- che ciò accadrà e anche grazie ai preziosi suggerimenti delle organizzazioni sindacali porteremo a casa i migliori risultati nell’interesse di Catania”.