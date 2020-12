Il Comune di Tremestieri approva il nuovo bilancio di previsione

Approvato il bilancio previsionale per il sesto anno consecutivo dell'Amministrazione Rando. Un bilancio prettamente tecnico, in quanto esigui sono i margini di manovra in un Comune in Piano di Riequilibrio. Ciò nonostante molti sono gli stanziamenti di carattere sociale, in particolare quelli previsti da un emendamento a firma dei consiglieri di maggioranza. Un bilancio approvato in seconda convocazione, con nove consiglieri favorevoli e sei che invece hanno abbandonato l'aula (tra questi il presidente del consiglio Ferdinando Smecca). Molto travagliato l'iter del voto. Le tre sedute di consiglio che hanno portato all'approvazione del bilancio hanno infatti visto continui dissensi tra maggioranza e opposizione.

"Il bilancio è uno strumento fondamentale e imprescindibile per la vita dell'Ente. Sono orgoglioso - ha dichiarato il Sindaco, Santi Rando - del lavoro dei consiglieri di maggioranza che hanno votato questa importante delibera, per di più arricchendola di un corposo emendamento. L'attenzione al territorio e particolarmente alle categorie più fragili caratterizza da sempre la nostra politica ed è in quest'ottica che continueremo a lavorare. Adesso amministrazione e uffici sono già al lavoro per effettuare gli impegni di spesa e tutte le attività necessarie consentite dall'approvazione del nuovo bilancio".