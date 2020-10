Comuni al voto, conclusa la prima giornata: l'affluenza rimane bassa

L'Ufficio elettorale della Regione Siciliana ha comunicato i dati relativi all'affluenza alle urne della prima giornata dedicata alle elezioni amministrative per i 7 Comuni della provincia etnea. A Bronte su 19.245 aventi diritto, si sono recati alle urne in 9.060, per una percentuale del 47,08% (-1,62% rispetto alle amministrative precedenti); a Milo su 1.052 elettori si è recato ai seggi il 66,54%, ovvero 700 persone (+3,99% rispetto al dato precedente) mentre a Mascali si registra una percentuale del 45,39%, pari a 5.808 votanti sui 12.861 aventi diritto (-4,77% rispetto a dato precedente). A Pedara sono 5.250 elettori, sui 12.479 aventi diritto, a essersi recati ai seggi, per una percentuale del 42,07% (-8,28% rispetto alle amministrative precedenti). A Trecastagni su 9370 aventi diritto si sono recati alle urne 4.715 elettori, il 50,32% (-5,55% rispetto al dato precedente). A San Giovanni La Punta si è recato alle urne il 47,39%, ovvero 9.350 elettori su 19.728 aventi diritto (-3,35% rispetto alle amministrative precedenti). Infine a San Pietro Clarenza il dato dell'affluenza è del 42,17% (-21,30% rispetto alle precedenti elezioni) hanno votato quindi 2.767 elettori su 6.562 aventi diritto.

