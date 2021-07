Cgil e Filctem a Musumeci: "Il mondo del lavoro non venga escluso dal dibattito sulla transizione ecologica"

La Cgil e la Filctem a supporto del mondo del lavoro, attualmente escluso secondo il loro punto di vista dal dibattito sulla transizione ecologica. Per questo motivo è stato richiesto con un comunicato congiunto che il presidente regionale Nello Musumeci e l'assessore regionale all'energia Daniela Baglieri diano un segnale diverso in questo senso.

Questo il pensiero univoco di Gabriella Messina, segretaria regionale Cgil e Giacomo Rota, segretario della Filctem Sicilia: "Era ora che la Regione affrontasse i temi importanti della transizione energetica. L’avere però escluso il mondo del lavoro dalla discussione è però un grosso limite che determinerà un’ analisi del tutto parziale. E’ un’iniziativa su argomenti importanti per lo sviluppo produttivo della Sicilia e per l’occupazione, attesa e sollecitata. L’avere però escluso da essa il mondo del lavoro è non consentire che al confronto sul futuro della regione partecipi la parte sulla cui pelle si sperimenteranno le ricette e le strategie della transizione energetica”.

I due esponenti hanno poi proseguito: "E' necessario il mantenimento dell’occupazione degli addetti a quelle lavorazioni che andranno a esaurimento e la necessaria formazione che le nuove lavorazioni imporranno, oltre alla costruzione e la gestione delle tariffe e dei servizi per la collettività capaci anch’essi di creare lavoro nuovo. Il dialogo/confronto con le parti sociali è dunque fondamentale per programmare davvero il futuro sviluppo industriale ed energetico della nostra regione che non può essere affidato al solo mercato e avere come arbitro le aziende”.