Con il braccialetto elettronico si allontana da casa, arrestato

Nella giornata di ieri le volanti della polizia hanno arrestato Salvatore Saitta 41enne, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. In particolare, le volanti sono state allertate dalla sala operativa in quanto il braccialetto elettronico in dotazione all’uomo segnalava che lo stesso si era allontanato dalla sua abitazione di San Cristoforo. Giunti prontamente sul posto, gli operatori dopo aver constatato che Saitta non era presente in casa, lo rintracciavano nelle vicinanze della sua abitazione. L’uomo, pertanto, è stato arrestato e, su disposizione del Pm di turno, nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

