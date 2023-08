Sindaco vieta il concerto di Andrea Zeta e lui risponde: "E' un abuso"

"Per l’immagine e la reputazione del Comune, con possibili ripercussioni pregiudizievoli per i beni dell’ordine e della sicurezza pubblica – continua – divieto assoluto di esibizione del cantante F.Z., in arte A.Z., previsto, nell’ambito dell’originario programma dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, edizione 2023, per il giorno 2 settembre, dalle ore 22 alle ore 24 in piazza Marconi". E' quanto si legge nell'ordinanza sindacale a firma del sindaco del comune di Santa Domenica Vittoria, Nunzio Spartà, che ha bloccato il concerto del cantante neomelodico Filippo Zuccaro, in arte Andrea Zeta, figlio del boss Maurizio Zuccaro.

La decisione ha suscitato non poche polemiche. Una censura non gradita dal comitato dei festeggiamenti che ha scelto gli eventi inseriti nel programma per i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate previsti fino al 3 settembre.

"Fate girare questo abuso", ha commentato Andrea Zeta con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Complimenti al sindaco Nunzio Spartà e al questore per l’annullamento del concerto del 2 settembre a Santa Domenica Vittoria. Caro sindaco, ma si è candidato per fare cosa? - continua il post - Per il bene della città O per lo stipendio? Prima ad accettarmi e poi a togliermi dal concerto solo per intimidazione del questore? Come può un questore vietare di farmi lavorare? Tengo a precisare che il sindaco che adesso dice era estraneo ai fatti, fatti che lui sapeva benissimo e adesso nelle interviste se ne esce così, sa bene tutto perché il mio nome è uscito nella circolare di tutte le feste in paese. E adesso se ne esce “non so nulla”. Quindi un figlio di una famiglia difficile non ha diritto al lavoro? Complimenti allora voi. Volete la delinquenza…non votate più questo. Sindaco, un sindaco onesto non avrebbe permesso questa intimazione fatta dal questore".