Problemi di salute per Loredana Bertè: il video quasi in lacrime e il bellissimo supporto dei suoi fan

Un periodo complesso per Loredana Bertè, a maggio era stata sottoposta d'urgenza a un intervento, poi la convalescenza, la felicità di poter tornare sul palco con la sua musica e poi pochi giorni fa la consapevolezza che non sarebbe riuscita a portare a termine l'ultimo concerto del tour, ovvero un live a Catania, e quindi la decisione di annullarlo dando il rimborso a chi aveva comprato il biglietto.

Un'ulteriore fonte di dolore alla quale si è aggiunta, come lei stessa raccontato con un video su TikTok, la positività al covid."Ieri nonostante le speranze di riprendermi fino alla fine, non sono riuscita a finire il tour... E ho disertato Catania purtroppo stamani sono risultata anche positiva al Covid", ha scritto a corredo del video condiviso.

"Ciao a tutti, purtroppo mi dispiace moltissimo, non sapete quanto, non aver potuto fare il concerto qua a Catania - ha dichiarato Bertè nel filmato -, con un pubblico spettacolare come eravate voi. Ieri sono stata malissimo, oltre a tutti gli altri problemi che ho, il dottore mi ha detto che avevo un inizio di influenza. Stamattina speravo di stare meglio, invece mi sono svegliata con un dolore alla schiena da impazzire. Fortissimo. Stamattina, con la mia manager a cui non sono piaciuti questi sintomi, abbiamo voluto fare un secondo tampone. Purtroppo sono risultata positiva. Mi viene da piangere".

Fonte: Today.it