I Litfiba a Catania per l'unico concerto in Sicilia

I Litfiba, storica band rock italiana, da 40 anni sulla scena musicale, arrivano alla villa Bellini sabato 23 vuglio per l’unico concerto in Sicilia. Il tour d'addio dalle scene della band rock, titolato “l’ultimo Girone”, contraddistingue la conclusione del percorso musicale del gruppo di Piero Pelu’ e Ghigo Renzulli. Un evento inserito all’interno del Catania Summer Fest 2022, con diverse migliaia di biglietti già venduti. u Un concerto che permetterà al suo pubblico di salutare la grande band italiana intonando i successi di sempre: non saranno solo “le regine di cuori” a saltellare e fare festa al Giardino Bellini ma i fan di ogni età. Anche per questo concerto, come per i precedenti e i successivi, saranno in esercizio i provvedimenti della viabilità disposti dai protocolli di sicurezza della Questura, che ha chiamato il Comune ad attuare i piani esecutivi.