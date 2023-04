Si barrica in casa e spara in strada, dopo lunghe trattative si arrende alla polizia: arrestato

Dopo una lunga trattativa, alle ore 20.10, Concetto Trippa si è arreso alla polizia. Le trattative con le forze dell'ordine hanno evitato il peggio. A convincerlo è stato un poliziotto mediatore psicologo, dell'unità speciale giunto a Catania da Palermo.

Finisce così il pomeriggio di paura al viale San Teodoro, nel quartiere di Librino. Trippa, 33 anni e in condizioni psicofisiche alterate, si era barricato nel suo appartamento, al 12esimo piano, all'arrivo della polizia, esplodendo diversi colpi di pistola in strada, senza fortunatamente colpire nessuno.

A fare intervenire gli agenti e il personale del 118 sarebbe stata la madre allarmata dopo avere ricevuto una sua chiamata in cui le diceva che era solo in casa e che stava molto male. Come ha raccontato la nonna a CataniaToday, il 34enne fa uso di droghe. Al telefono aveva detto alla madre che qualcuno lo aveva avvelenato, cedendogli una partita di droga tagliata male e la madre spaventata avrebbe chiamato polizia e 118.

Sul posto sono intervenuti 4 equipaggi delle Volanti, la squadra mobile, i vigili urbani e i vigili del fuoco. Per la negoziazione sono intervenuti agenti specializzati provenienti da Palermo. La polizia, intorno alle ore 18.30, è entrata nel palazzo e i parenti, da una zona sicura del palazzo, hanno parlato ad alta voce con il 33enne per calmarlo e convincerlo a desistere. Dopo due ore la resa e l'arresto.