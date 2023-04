Concetto Trippa, nel suo appartamento oltre alla pistola anche droga e petardi

Emergono particolari sulla vicenda di Concetto Trippa, il 33enne pregiudicato in evidente stato di alterazione psichica, che ieri si è barricato nel suo appartamento al dodicesimo piano in viale San Teodoro a Librino, esplodendo diversi colpi di pistola, terrorizzando il quartiere popolare. "Vogliono uccidermi e mi hanno dato del cibo sigillato con veleno per topi" - affermava Trippa in un video che ha pubblicato sui social mentre era asserragliato nel suo appartamento. Ci sono volute ore di trattative con i funzionari delle unità specializzate nella negoziazione e nella gestione degli interventi critici della Questura di Palermo e del reparto prevenzione crimine Sicilia Occidentale messi a disposizione dalla direzione centrale Anticrimine della polizia di stato per risolvere la situazione.

Sono le ore 20 quando, grazie all'opera di convincimento dei negoziatori e delle forze dell'ordine intervenute sin dal primo pomeriggio, Trippa decide di desistere e di consentire agli operatori di accedere all’interno dell’abitazione. Reso inoffensivo l’uomo, la polizia ha proceduto alla perquisizione dell’appartamento, in cui è stata rinvenuta, nascosta all’interno di una cabina armadio, la pistola Berretta calibro 9 corto con cui ha sparato, con matricola abrasa e una cartuccia ancora nel caricatore, una cartuccia inesplosa e un bossolo sul pavimento del soggiorno. In un borsone trovati anche numerosi fuochi d'artificio e una bustina di cellophane con grammi 10 di marijuana.

Durante il sopralluogo eseguito dalla polizia scientifica è stata rilevata anche la presenza di un foro da proiettile sulla parete del soggiorno. Una volta ultimati i rilievi e gli accertamenti di rito, l'uomo è stato arrestato e adesso si trova nella casa circondariale di piazza Lanza.