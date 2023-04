Librino, uomo armato barricato in casa: forze dell'ordine sul posto

Un uomo armato si è barricato all’interno della sua casa al civico 3 di viale San Teodoro, nel quartiere di Librino. Si tratta di Concetto Trippa, 34 anni, con precedenti penali alle spalle. I parenti di Trippa ricostruiscono quanto successo. "Concetto fa uso di droghe e, oggi, ha chiamato la madre dicendo che si sentiva male, che aveva un veleno nel sangue. La madre ha chiamato la polizia per portarlo in una comunità ma lui, alla vista delle forze dell'ordine, ha iniziato a sparare e si è chiuso in casa", racconta la nonna del 34enne a CataniaToday. L'uomo che è sposato con tre figli e un quarto in arrivo, vive al dodicesimo piano della palazzina del viale San Teodoro. In passato è stato arrestato dalla squadra mobile per droga, dopo essere stato sorpreso a spacciare in piazza Caduti del Mare, nel quartiere “Angeli Custodi”. La strada è stata bloccata al traffico. All'interno dell'abitazione, in base a quanto ricostruito dai parenti presenti, sarebbe da solo. In corso trattative con uomini e funzionari della Questura di Catania presenti sul posto, per il momento senza risoluzione. Sul luogo dei fatti sono presenti 4 equipaggi delle Volanti, la squadra mobile, i vigili urbani, i vigili del fuoco e 118.