Conclusa la 22esima edizione di Nauta, Salone Nautico del Mediterraneo: i numeri e le novità presentate

Numeri da record per la 22esima edizione di Nauta, Salone Nautico del Mediterraneo, che registra un importante incremento di visitatori (+33% rispetto allo scorso anno). Oltre 300 le imbarcazioni esposte e più alto anche il numero degli espositori. Risultati che confermano la qualità della manifestazione, punto di riferimento della nautica per il sud Italia.

“I numeri sono più che positivi – spiega l'organizzatore della manifestazione e direttore di Eurofiere Alessandro Lanzafame-. Ogni anno registriamo importanti trend di crescita e questo premia il lavoro svolto. Abbiamo ospitato il meglio della cantieristica nazionale e internazionale, dando spazio anche a tutto ciò che ruota attorno a questo settore: accessori, abbigliamento, servizi. Tante le novità tra cui la presenza di imbarcazioni superiori ai 10 metri e numerosi sia i trend in tema di barche a motore e gommoni sia i brand del comparto che hanno creduto in Nauta assicurando la loro presenza. Nauta si conferma dunque un punto di riferimento per la filiera del settore al Sud offrendo soluzioni sostenibili e innovazioni di mercato in grado di competere a livello internazionale".

Numerosi anche i direttori di cantieri nazionali e internazionali, solitamente presenti esclusivamente all’evento di Genova, che hanno voluto presenziare al salone nautico del mediterraneo per osservare da vicino Nauta, l’unico in controtendenza per risultati ottenuti. L'evento, patrocinato da Confindustria Nautica, ha visto infatti la presenza di cantieri di livello nazionale, e dell'eccellenza di brand come Maserati che con Cronos ha sostenuto il salone come exclusive sponsor. Numeri da record quindi ma anche grandi presenze. Per il secondo anno, infatti, il Ministro alla Protezione Civile e alle Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha fatto visita al Salone Nautico esprimendo orgoglio e soddisfazione per l’evento fieristico.

“È motivo di orgoglio pensare che una manifestazione come Nauta possa arrivare alla 22esima edizione -ha affermato il Ministro-. E questo dimostra che c'è da un lato la capacità dell'offerta, dall'altra la capacità della domanda. In Italia il diportismo nautico sta crescendo ed è un settore su cui bisogna investire. È, infatti, una delle filiere più importanti della nostra economia. In una panoramica generale, le nostre industrie non si limitano più alla componentistica, all'arredo, al lavoro delle nostre maestranze, ma si sono specializzate anche nella produzione dei gommoni. Inoltre, c'è grande interesse per le imbarcazioni che superano i 10 metri. Abbiamo bisogno-prosegue Musumeci- di posti barca: in Italia ne abbiamo solo 161mila, disponiamo di porti e approdi turistici e stiamo lavorando per potenziare questa disponibilità. C'è bisogno di creare nuove occasioni. Per quanto riguarda, invece, la Sicilia: ha conquistato posti di straordinario primato a dimostrazione che se c'è competenza si può guardare avanti e crescere. La nostra regione è al quarto posto fra le regioni marinare. Due porti stanno per essere completati, ma abbiamo ancora tante opportunità su cui puntare per far crescere il settore e incrementare anche il turismo, sia quello nautico sia quello dell'entroterra in una interconnessione che certamente gioverebbe al territorio e alla nostra economia".

Le novità di questa edizione

Tra le principali novità, AS Labruna ha presentato il kit ibrido parallelo HKP 25 per le aree marine protette, composto da un motore/generatore elettrico da 25 kW accoppiato a un motore FPT Industrial N40 170 stage V da 125 kW, alimentato con HVO. Già lanciato in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival ‘23, Antudo 23 è il battello sofisticato ed elegante di 7 metri di sorprendente bellezza per il design e per le prestazioni adrenaliniche durante la navigazione, realizzato dal Cantiere Antudo Marine. Italmar Cantieri nautici a Nauta presentato Cabin 22, una barca contemporanea di 6,5 metri che riesce ad unire il comfort e il piacere di navigazione. In mostra, con Nautica Rossi, anche una barca da 11.60 metri, che si chiama Regina 340, realizzata dal cantiere Fim,totalmente made in Italy. E, occhi puntati sulla Car 500 Off-Shore, progetto tutto italiano del giovane imprenditore Antonio Pietro Maria Galasso, un natante esclusivo, in pieno stile “Dolce Vita”, che combina il comfort della guida su strada con il senso di libertà e avventura tipico del mare. Cantieri Venere ha presentato Venere 28 Flash: linee dinamiche e capace di ottime prestazioni, con un’eccezionale stabilità in acqua. Pensato per vivere crociere all’insegna del comfort, questa versione offre ampi e ben vivibili spazi sia all’esterno sia all’interno. Nautica Glem con Saxdor 320 GTO per una guida piacevole e morbida. SPX Rib 38, battello di classe premier che non tradisce le aspettative e si catapulta come punto di riferimento sul mercato con livelli di qualità, bellezza ed abitabilità uniche nella categoria dei natanti con possibilità di allestimenti sino a 3 cabine.

Già a lavoro per la prossima edizione. Tante saranno le novità a partire da un evento ancora più grande grazie all’ampliamento degli spazi e del padiglione C2 di SiciliaFiera di Misterbianco (Ct). “Il prossimo anno avremo la possibilità di ospitare imbarcazioni ancora più grandi -aggiunge Alessandro Lanzafame-. Il nostro sogno, inoltre, è quello di riuscire a portare al nostro salone nautico anche le barche a vela a completamento della già ampia offerta di Nauta”.