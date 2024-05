Completato in anticipo il restauro della pavimentazione di piazza Duomo

Sono terminati in anticipo i lavori di riqualificazione della base calpestabile dell'Elefante, il monumento simbolo di Catania. L'intervento, completato con circa due mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma originario, ha interessato l'intera area circostante la fontana e la statua in pietra lavica, restituendo al cuore pulsante della città un aspetto rinnovato e più fruibile.

Un progetto di restauro che non stravolge la fontana

Il progetto di restauro, elaborato dai tecnici della Direzione comunale Lavori Pubblici, ha previsto la completa sostituzione della pavimentazione in pietra di Mirto, che presentava lastre rotte e superfici sconnesse. Al suo posto è stato utilizzato marmo della stessa qualità, seppur di spessore aumentato rispetto a quello preesistente. La forma del cerchio, che incornicia la fontana e il "Liotru" all'interno del basamento in pietra lavica, è stata fedelmente ricostruita, mentre la nuova pavimentazione si distingue per una lettura cromatica omogenea che conferisce maggiore armonia all'intero complesso monumentale.

Spesi 200 mila euro

L'intervento di riqualificazione della base dell'Elefante rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico di interventi volti al miglioramento del decoro urbano e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Catania. L'amministrazione comunale ha effettuato un investimento di circa 200 mila euro per riqualificare la principale attrattiva turistica della città. L'imponente Elefante di piazza Duomo rappresenta uno dei simboli più iconici di Catania. Il completamento dei lavori di riqualificazione della sua base restituisce decoro a uno dei luoghi più amati dai cittadini e dai turisti e rappresenta anche un segnale di attenzione verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio identitario della città.