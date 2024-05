Concorso per categorie protette, idonei in attesa di essere assunti dal 2018: risponde l'Asp

"Sono in graduatoria di merito presso l'Asp di Catania come assistente amministrativo. In tutto siamo 30 invalidi. In Sicilia ci sono centinaia di scoperture disabili (più di 400 solo nelle Asp, senza contare gli ospedali) ma nessuno ci assume". E' quanto denuncia Santi Gullotta, uno dei partecipanti al concorso per assistente amministrativo (categoria C) all’Asp di Catania del 2018. Idoneo ma non vincitore, in attesa di essere assunto quando l’azienda ne avrà bisogno in futuro. Ma sono trascorsi 5 anni.

"Abbiamo aspettato 5 anni, dal 2018 al 2023, che iniziasse il concorso. Dopo la graduatoria abbiamo chiesto perchè non ci assorbivano visto le scoperture nelle categorie protette. Ci hanno detto che c'era una convenzione con l'ufficio di collocamento. Siamo riusciti a far allargare la graduatoria a tutta la Sicilia. Abbiamo chiesto aiuto al garante della disabilità in Sicilia che ha inviato una lettera all'Assessorato alla salute della Regione siciliana. Qualche giorno fa arriva anche la beffa: a Messina bandiscono concorso identico al nostro, categoria C, riservato ai disabili. Perché non prendono noi, invece, di spendere soldi per un altro concorso? E’ assurdo", continua Gullotta. "La nostra paura è, se sono passati 5 anni per iniziare il concorso, con questa tempistica finisce che scade la graduatoria. Vorremmo il nostro lavoro, la nostra dignità. Abbiamo famiglia ma a quanto pare a nessuno interessa la nostra situazione", conclude.

Dagli uffici dell'Asp etnea, contattati da CataniaToday, un chiarimento sulla situazione denunciata. "E' il caso di precisare che il numero di posti da coprire per la figura in questione era di n. 8 unità.Tale fabbisogno è stato determinato in considerazione del numero di scoperture, in dotazione organica, per le categorie protette, censite e comunicate annualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e al Centro per l’Impiego insieme all’apposita programmazione per la copertura delle unità da assumere per singolo profilo professionale - spiega l'Asp - Dalla citata ricognizione si registra che il numero di scoperture riservate a lavoratori di cui alla legge 68/99, art. 1, è attualmente di n. 79 unità, così ripartite: n. 8 assistenti amministrativi (già assunti); n. 3 programmatori (in fase di assunzione); n. 13 operatori informatici (di cui n. 4 in fase di assunzione); n. 20 operatori tecnici da assegnare alle farmacie aziendali; n. 11 operatori tecnici da assegnare ai magazzini aziendali; n. 24 coadiutori amministrativi (di cui n. 4 posti riservati ai sensi dell’art. 9 co. 4 della legge 68/99)".

"È evidente che il numero complessivo dei posti disponibili non può essere in alcun modo esclusivamente attribuito a un solo profilo, in questo caso gli assistenti amministrativi - precisa l'Asp - Ciò nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con la programmazione definita e comunicata, come già detto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al centro per l’impiego.

Per le procedure non ancora concluse, l’Uoc risorse umane ha già inoltrato al centro per l’Impiego, così come prevede la normativa, la richiesta di avviamento a selezione dei soggetti appartenenti alla citata legge 68/99 art. 1, e più nello specifico per n. 9 operatori informatici; n. 20 operatori tecnici da assegnare alle farmacie aziendali; n. 11 operatori tecnici da assegnare ai magazzini aziendali; n. 24 coadiutori amministrativi (di cui n. 4 posti riservati ai sensi dell’art. 9 co. 4 della legge 68/99). Al fine dell’espletamento delle selezioni i candidati saranno sottoposti a una prova di idoneità alle mansioni, in relazione al profilo da ricoprire".