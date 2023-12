Inchiesta sul concorso per forestali, gli "idonei regolari" chiedono il proseguimento dell'iter

La procura della Corte dei conti di Palermo ha aperto un'inchiesta sul concorso per 46 agenti forestali la cui prova scritta è stata annullata dopo i sospetti di irregolarità. Era stata, infatti, accertata dal collegio ispettivo nominato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l'illegittimità degli atti della procedura concorsuale. Dall’ampia relazione presentata al presidente della Regione emergeva che "il dirigente generale del comando del Corpo forestale dell’epoca, infatti, avrebbe dovuto astenersi dal nominare il presidente della commissione di concorso, trovandosi in conflitto di interessi".

In testa, infatti, alla graduatoria ufficiosa c’era il figlio dell'ex dirigente del Corpo forestale Giovanni Salerno, che prima di andare in pensione aveva nominato la commissione esaminatrice del concorso. Il figlio del dirigente, in base alla graduatoria circolata in rete prima della ufficializzazione, sarebbe stato l'unico a rispondere a tutte le domande su 20 candidati e ottenere il massimo punteggio di 30. La sospensione del concorso è stata annunciata dallo stesso presidente della Regione Renato Schifani dopo l'esito degli accertamenti compiuti dal collegio ispettivo. Il costo delle procedure sarebbe stato di 800 mila euro. Da qui l'inchiesta della Corte dei conti.

Ecco che, adesso, prendono la parola gli "idonei regolari al concorso" che chiedono il "proseguimento dell'iter concorsuale". Salvatore, Gaia, Andrea, Dario e tanti altri, hanno scritto alla nostra redazione una lettera per puntare l'attenzione sul loro sogno svanito.

"Sono un idoneo 'ufficioso' ma 'regolare' del concorso per 46 agenti del corpo forestale della Regione Siciliana - Categoria B, Posizione Economica B1, a tempo pieno e indeterminato", si legge nella lettera. "Questo concorso ha rappresentato per centinaia di ragazzi come me una grande occasione, tralasciando le solite ovvietà come 'i forestali in Sicilia sono un corpo sottodimensionato rispetto al bisogno' oppure 'il concorso per i forestali non si faceva da oltre vent’anni' o ancora 'in Sicilia ogni anno bruciano migliaia di ettari...'. Voglio solo concentrarmi sui tanti ragazzi che stanno vedendo un loro sogno svanire per precisa responsabilità di qualche personaggio che vuole continuare a tramandare quella orripilante tradizione del nepotismo che in Sicilia, come in tutta Italia, è ancora dura a morire", si legge.

"Perché pagare noi tutti idonei per colpa di qualcuno? (Ci tengo a precisare che quei “qualcuno” sono già stati ben individuati). Perché, invece di far pagare un prezzo altissimo a noi tutti, non far pagare solo i responsabili ed eventualmente i beneficiari di brogli e abusi? L’annullamento del concorso sarebbe solo un atto deplorevole, che non dovrebbe essere preso neanche in considerazione perché ci rimetterebbero solo quei ragazzi che, come me, hanno ottenuto una onesta e sudata 'idoneità'. Annullare il concorso significherebbe perdere la fiducia nelle Istituzioni, nello Stato, nella Regione; significherebbe perdere la fiducia nella Legge. Annullare il concorso significherebbe condannare tutti per punirne pochi. Io, a nome di tutti gli 'idonei' Vi chiedo di assumere le decisioni per far sì che il concorso possa svolgersi nelle sue fasi successive, in tutta onestà, nel rispetto della legge, senza intaccare i diritti di tutti quei ragazzi che non hanno avuto né richiesto alcun aiuto per il raggiungimento della tanto agognata idoneità".