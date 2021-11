Concorso per agenti di polizia municipale ad Acireale, 40 ammessi alla prima prova scritta

Si è conclusa la prima delle due prove scritte per il concorso ad otto posti di agente di Polizia Municipale per il comune di Acireale. Sono stati ammessi 40 candidati, tutti presenti nella palestra dell'istituto scolastico "Galileo Galilei", dove si terrà anche la seconda prova scritta, in programma il prossimo sabato 27 novembre. Si tratta di coloro che hanno superato le preselezioni al PalaVolcan e la prova di idoneità fisica che si è tenuta sull'Area Com. La commissione è presieduta da Alfio Licciardello, vicesegretario generale nonché dirigente dell'Area Amministrativa, da Stefano Blasco e dall'avvocato Barbara Pindo con l'avvocato Andrea Malvagna nel ruolo di segretario. Sul piano operativo, anche in questa occasione, un supporto è giunto dai dipendenti comunali Totuccio Mellia ed Alfio Barbagallo.