Gravina, pubblicato un concorso per l'assunzione interna di 7 vigili urbani

Il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso e l'assessore con delega alla polizia municipale Enzo Santoro e l'assessore con delega al Personale Salvo Santonocito rendono noto che il Comune ha indetto una procedura di mobilità volontaria a tempo indeterminato e pieno per l'assunzione di 7 posti con la qualifica di vigile urbano. "La nostra amministrazione è stata tra le prime a sollecitare a livello regionale lo sblocco delle assunzioni di nuovi vigili urbani – ha commentato il sindaco – grazie anche al lavoro svolto dall'Anci Sicilia che ha posto la questione del superamento del vincolo normativo che impediva ai Comuni di assumere nuovi vigili urbani. L'Assemblea regionale Anci ha infatti approvato un'apposita proposta di modifica della legge che in seguito è giunta all'Assemblea regionale siciliana e dunque approvata all'interno dell'ultima finanziaria regionale. Grazie a questo percorso condiviso – ha concluso il sindaco Giammusso - oggi possiamo dare il via a questa procedura di mobilità volontaria".

Si tratta dei seguenti profili che risultano scoperti: 2 posti di Istruttore direttivo vigile di cat. D; 5 posti di Istruttore vigile di cat. C. L’avviso di selezione - pubblicato a cura del responsabile del 10° servizio Personale, dottore Rosario Peri - è disponibile sul sito web istituzionale dell’ente nell’area “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Concorso” e sull’Albo Pretorio Comunale. Le istanze dovranno pervenire secondo le modalità specificate nell’avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 3 Settembre 2020