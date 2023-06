Concussione, condannato a 4 anni di reclusione l'ex assessore del comune di Catania

La terza sezione penale del Tribunale di Catania ha condannato a quattro anni di reclusione per concussione l'ex assessore al Bilancio del Comune del capoluogo, Giuseppe Girlando. A riportare la notizia è l'Ansa. L'ex componente della Giunta Bianco era imputato per una presunta tentata concussione e la procura aveva chiesto la sua assoluzione. I giudici hanno disposto anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e un risarcimento per danni morali di 5mila euro per il Comune di Catania.

Rigettate invece le richieste di condanna risarcitoria avanzate dalle altri parti civili: Gianluca Chirieleison, Maria Cristina Ferranti, Maria Luisa Balsamo e il curatore del fallimento Simei spa. L'inchiesta era stata avviata dopo la denuncia di Chirieleson, rappresentante della Simei che aveva in corso una transazione con il Comune per circa 4 milioni di euro e che, secondo l'accusa sostenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe subito la minaccia di "promettere la propria indebita intercessione nei confronti" di un consigliere dell'opposizione per "non fargli ostacolare l'approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera di Giunta su 'Sostare'", avanzata dall'allora assessore Girlando. L'evento non si sarebbe verificato per "la resistenza della persona offesa" che avrebbe subito "un danno patrimoniale di rilevante gravita' consistito nell'ammontare della transazione non stipulata".