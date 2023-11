Avevano chiesto 200 euro al mese per "evitare problemi" ad un'autocarrozzeria, arrestati due estortori

I carabinieri della Stazione di piazza Dante hanno eseguito due ordini di carcerazione emessi dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Catania nei confronti del 52enne pregiudicato Salvatore Strano e del 42enne Rosario Di Bella, entrambi catanesi. Le indagini su entrambi i casi sono state condotte dai militari del nucleo operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa che hanno documentato con immagini video ed intercettazioni un caso di estorsione (aggravata dal metodo mafioso) ai danni di un'autocarrozzeria di Misterbianco, commesso nell'ottobre del 2020. Questi i fatti. Rosario Di Bella è stato osservato dagli inquirenti mentre riponeva nella tasca destra dei pantaloni una mazzetta di denaro estratta da un cassetto da parte del titolare dell'attività e pagata per "ottenere protezione". Prima di andare via, infatti, il 42enne aveva rassicurato la vittima dell'estorsione, salutandolo con un bacio e dicendo di non preoccuparsi qualora avesse avuto problemi di qualsiasi genere perché li avrebbe risolti lui. Poco dopo è stato bloccato dai carabinieri, sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso della somma contanti di 200 euro.

Le vessazioni duravano da qualche mese ed la trattativa intavolata con il titolare dell'autocarrozzeria aveva fatto scendere la somma iniziale richiesta di 600 euro mensili (300 per ogni socio) a 200 euro da consegnare ogni 30 giorni, con la partecipazione all'estorsione da parte di Salvatore Strano. In precedenza proprio Strano aveva compiuto ai danni della stessa persona, una estorsione con il cosiddetto "cavallo di ritorno", pretendendo 300 euro per la restituzione di un'auto rubata presso l'attività in argomento e ricevendo effettivamente questa cifra dal carrozziere taglieggiato. All'esito delle indagini condotte dai militari dell'Arma, in un primo momento Strano e Di Bella sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, ma avevano presentato ricorso. Dopo il rigetto per inammissibilità da parte della Cassazione, con sentenza divenuta definitiva lo scorso mese di settembre, gli indagati sono stati trasferiti presso il carcere catanese di Bicocca. Dovranno ora espiare la condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione.