Condanna definitiva per traffico di stupefacenti: in carcere un 48enne

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno eseguito l'ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 48 anni, residente ad Adrano. L'uomo dovrà scontare una pena residua di 3 anni e 6 mesi per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e per il reato continuato e in concorso di detenzione e spaccio di droga.

Il 48enne, con numerosi precedenti di polizia alle spalle, è stato coinvolto in diverse indagini passate, tra cui associazione mafiosa, violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e reati contro il patrimonio. Tuttavia, è stato condannato dalla Corte d'Appello di Catania a 7 anni e 6 mesi di reclusione per reati legati agli stupefacenti.

Dopo un periodo di custodia cautelare in carcere, l'uomo aveva presentato un ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitiva la sentenza di condanna. La Procura ha quindi emesso l'ordine di carcerazione per il periodo di pena residuo, eseguito prontamente dai poliziotti del commissariato di Adrano.

Completati gli adempimenti di rito, il condannato è stato trasferito presso la casa circondariale di piazza Lanza, dove sconterà il resto della sua pena.