Leone e Caserta (PD) su condanna di Pellegrino: "Passo indietro opportuno per decoro"

"La condanna del consigliere comunale Riccardo Pellegrino, eletto vicepresidente vicario del consiglio al momento dell’insediamento, ha fatto emergere le grandi contraddizioni della maggioranza di destra che governa la città di Catania. Tutti sapevano di una possibile condanna del consigliere. Ciò nonostante la maggioranza lo ha eletto vice presidente vicario, mettendo il consiglio e tutti i consiglieri in uno stato di grande imbarazzo". Lo dichiarano la segretaria provinciale del Pd etneo, Maria Grazia Leone, e il capogruppo del Pd in consiglio, Maurizio Caserta.

"Sorprende che adesso il sindaco ricordi di aver provato a evitare questa elezione e di aver chiesto un impegno di un passo indietro in caso di condanna. Non può sottrarsi adesso alla stessa responsabilità che resta in capo a chi ha votato quella nomina. Il passo indietro da quella carica - continuano Leone e Caserta - è una questione che ha a che fare con l'opportunità e con il decoro del consiglio comunale. Vediamo se questa amministrazione e la maggioranza che la sostiene saranno all’altezza di quel decoro. Vedremo se sapranno, come abbiamo già detto negli scorsi giorni, essere all'altezza dell'esempio cui le cariche istituzionali sono chiamate. All'altezza di quel coraggio e di quella responsabilità che dobbiamo tutti a questa città".