Adrano, condannato affiliato al clan Scalisi

In particolare Carmelo Scafidi, questo il nome dell'uomo, dovrà espiare la pena di 1 anno, 2 mesi e 18 giorni per il reato di associazione per delinquere di tipo mafiosa

I carabinieri di Paternò hanno notificato un ordine di esecuzione di pena detentiva nei confronti del 53enne adranita Carmelo Scafidi. L’uomo, attualmente è già detenuto per altra causa nel carcere siracusano Cavadonna, ed è un appartenente al clan Scalisi attivo nel comune di Adrano dove rappresenta l’articolazione locale del clan mafioso dei Laudani, detti “mussi di ficurinia”. In particolare Scafidi dovrà espiare la pena di 1 anno, 2 mesi e 18 giorni per il reato di associazione per delinquere di tipo mafiosa commesso ad Adrano ed altri comuni limitrofi nel mese di maggio del 2012.