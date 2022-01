Condannato per maltrattamenti in famiglia: sconterà la pena in carcere

Su delega della Procura di Catania i carabinieri della stazione di Nicolosi, hanno dato esecuzone a un ordine di carcerazione per espiazione di pena definitiva emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale etneo, arrestando un 26enne catanese. L’uomo in particolare, già ristretto ai domiciliari, dovrà espiare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, reato commesso in Pedara dal mese di aprile 2017 al 16 settembre 2019. Espletate le formalità di rito è stato trasferito nel carcere catanese di Piazza Lanza.