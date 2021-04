Condannato per reati contro il patrimonio: trasferito in carcere

I carabinieri della tenenza di Mascalucia hanno arrestato il 58enne Salvatore Puglisi del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a San Giovanni La Punta nel 2014, dovrà scontare una pena residua equivalente ad anni 1, mesi 7 e giorni 27 di reclusione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Siracusa.