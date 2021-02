Condannato per spaccio: 40enne trasferito in carcere

I Carabinieri della stazione di Belpasso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato il 40enne Luca Raimondo, del posto. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 9 mesi e 22 giorni di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, commesso in Belpasso nell’ottobre del 2016, dopo le formalità di rito è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.