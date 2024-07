Condannato per una rapina in una gioielleria: 32enne arrestato

Su delega della Procura della Repubblica di Catania - Ufficio Esecuzioni Penali, gli agenti del commissariato di Acireale hanno arrestato un pregiudicato di 32 anni.

In particolare, l’uomo è stato riconosciuto colpevole, in via definitiva, del reato di rapina aggravata in concorso, commessa ai danni di una gioielleria di Tremestieri Etneo il 24 dicembre del 2010 e per questo condannato alla pena di 5 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 1500 euro. I poliziotti hanno rintracciato il 32enne nella propria abitazione e, dopo gli adempimenti di rito, lo hanno accompagnato alla casa circondariale di Catania.