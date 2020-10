Condannato ad oltre 3 anni uno spacciatore di via Pantelleria

I carabinieri della Stazione di Catania Nesima, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 49enne catanese Giuseppe Motta. L’uomo, in particolare, fu arrestato il 6 giugno del 2018 dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa mentre spacciava cocaina in via Pantelleria. In quell’occasione, perquisito sul posto, gli furono sequestrate 15 dosi di cocaina e 200 euro in contanti. Motta dovrà espiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.

