Incontro proficuo quello che si è tenuto stamattina nella sede di Acoset Spa, in viale Mario Rapisardi 164 a Catania, tra il Presidente di Acoset Giovanni Rapisarda e l’avv. Giuseppe Gullotta dell’Associazione dei Consumatori Aiace, in rappresentanza di 18 famiglie utenti Acoset di un condominio in via Cilea, a Bronte, rimaste senz’acqua a ridosso delle festività del Capodanno. Il Presidente Rapisarda ha voluto fissare un incontro con l’avv. Gullotta al fine di fare il punto sulla questione e per trovare una soluzione ai disagi avuti dagli utenti. La mancanza di acqua, come è stato spiegato nel corso della riunione, è certamente da ricondurre non un guasto bensì a una carenza generalizzata di acqua e un abbassamento della soglia della risorsa idrica all’interno dei serbatoi di zona.

“Ci spiace per i disagi, purtroppo il periodo non è stato clemente per nessuno. A piogge scarse si sono unite anche altre variabili. Ci siamo fatti consegnare dall’avv. Gullotta i nominativi delle famiglie coinvolte nella vicenda e procederemo con l’invio di autobotti d’acqua già da domani”, dichiara il presidente Rapisarda. Il servizio autobotte è un servizio che viene normalmente programmato a seguito di apposita richiesta fatta pervenire ad Acoset tramite mail. Per le segnalazioni procedere tramite Contact Center al 800910148 (da Rete Fissa) Tel: 09516957211 (da Rete mobile) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30, oppure utilizzando il servizio online.