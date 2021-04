Confcommercio: nasce We.Plan. l'associazione di categoria dei Wedding & Event Planners

E' stata costituita l’associazione di categoria dei Wedding & Event Planners. L’associazione, denominata We. Plan. Confcommercio, costituisce il sistema di rappresentanza delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che operano quali Organizzatori di Matrimoni ed Eventi al fine di garantire non solo riconoscimento istituzionale della professione e la sua rappresentanza ma anche la continua crescita professionale dei suoi membri, divenendo un punto di riferimento e di scambio per la categoria, la quale rappresenta una realtà sempre più importante e significativa nel panorama economico e lavorativo italiano.

"L'associazione, dunque, riunisce al suo interno gli organizzatori di matrimoni ed eventi che si riconoscono nello statuto sottoscritto e nel codice deontologico condiviso ed intende migliorare la professionalità e la redditività delle imprese associate attraverso un'attiva rappresentanza nell’industria degli eventi ma anche attraverso la formazione, la condivisione di scopo ed obiettivi e la sensibilizzazione delle istituzioni verso la categoria professionale e le tematiche del settore", si legge in una nota di Confcommercio.

A portare avanti il programma dell’associazione sarà il neo insediato consiglio direttivo composto da Alessandra Bentivoglio, presidente; Rossella Lanzafame, vicepresidente; Maria Valentina Rita Platania, vicepresidente; Lorenzo Fiorito e Melania Millesi, consiglieri.

Tra i punti programmatici principali dell’associazione si distinguono: la rappresentanza della categoria, attraverso la tutela della figura professionale e promozione della stessa come pianificatore degli eventi Business e privati; la formazione istituzionale, al fine della garanzia della professionalità con la creazione di un percorso di formazione certificato formale; il networking, con la creazione di una rete capillare di sinergia e collaborazione a livello regionale, nazionale ed internazionale tra i Wedding & Event planners e gli associati della filiera del mondo wedding e degli eventi; la valorizzazione, attraverso la promozione del territorio per il rilancio della Sicilia come eccellenza della Luxury Event Industry; la solidarietà e la sostenibilità, visti come motori di una nuova economia consapevole che, tramite una profonda attenzione al territorio e all’ambiente, si interessa non solo alla realtà professionale ma anche ad aspetti etici e benefici. Forte di questi saldi obiettivi, l’associazione intende, con grande pragmaticità, spendersi per la crescita della categoria e del settore in sinergia con le istituzioni, con le altre associazioni e con gli tutti gli attori coinvolti nella filiera nella previsione di importanti ricadute sull’economia territoriale e nazionale.