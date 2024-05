Internazionalizzazione d’impresa, “Bulgaria chiama Sicilia”: Meeting della Confesercenti

Bulgaria chiama Sicilia, grazie a un’intuizione della Confesercenti, con la nuova governance guidata dagli imprenditori Claudio Miceli, presidente, Felice Nania, vice presidente Vicario, e dal giovane direttore Francesco Costantino, che i rapporti con la Camera di Commercio bulgara, l’ambasciata bulgara in Italia sono diventati realtà in Sicilia con l’avvio di percorsi di crescita comuni. Di questo e di altro si è parlato nel corso del workshop tenutosi ieri in città. “Costruiremo un percorso per lanciare una collaborazione progettuale – ha detto il presidente Miceli – , Quello bulgaro, rispetto ad altri mercati esteri, è ancora poco sperimentato e il tessuto imprenditoriale bulgaro ha tutto l’interesse ad aprire dei corridori con le aziende siciliane e creare delle stabili partnership”.

Tra Bulgaria e Italia c’è una storia di 145 anni di diplomazia e rapporti commerciali – ha relazionato Andriyana Koleva – nel 2023 gli interscambi commerciali sono stati di 7 miliardi di euro. L’Italia è la terza partner commerciale, dopo Germania e Romania, la seconda per importazioni. La Bulgaria applica l’aliquota fiscale in Europa del 10% sulle società, 10% sul reddito personale e il 5% sui dividendi. Essa inoltre, si distingue per i costi operativi più bassi in Europa”. Per il settore Trasporti, Andriyana Koleva ha ricordato il progetto Corridoio 8 Transcontinental, inserito nella rete strategica europea dei trasporti che può rappresentare un’opportunità per tutto il Meridione d’Italia per diventare un hub economico, logistico ed energetico del Mediterraneo: un corridoio di 1350 chilometri che attraversa i mari Adriatico e Ionio, percorre Albania e Macedonia e arriva in Bulgaria fino a toccare le sponde del Mar Nero.